De buitenlandse tandarts rukt op

Veel Belgen en Duitsers zijn weer teruggekeerd naar hun land, zegt woordvoerder Hans Scholten van tandartsorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in Utrecht. Volgens hem ontvluchtten de Zuid-Europeanen de crisis in hun thuisland. In Nederland is werk genoeg, want we hebben hier al jaren een tekort aan tandartsen.