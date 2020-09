De buurvrouw heeft een kapsalon, dus woont Pieter in een camper: ‘Ik lag als een zombie op de bank’

coronavirus LIVE | WHO: coronavac­cin midden 2021 beschik­baar, ook inwoner Ameland postief getest

18:56 Wereldwijd zijn er bijna een miljoen mensen overleden aan de gevolgen van corona en in de ziekenhuizen is het ziekteverzuim veel hoger dan normaal. Het aantal besmettingen en patiënten blijft ook in Nederland maar stijgen. Lees in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.