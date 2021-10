De crux blijft dat de meeste clubs nooit écht de confrontatie met hun eigen achterban aan durven te gaan

Na de geweldsexplosies van vorige week, toen de nodige duels in de eredivisie werden ontsierd door wangedrag van hooligans, zijn dit weekend alle ogen gericht op het gedrag van clubsupporters in en buiten de stadions. Voor wie het heeft gemist: de nodige fans van rivaliserende clubs gingen met elkaar vechten, zwarte spelers kregen racistische taal naar hun hoofd geslingerd en het smijten met plastic bierglazen gebeurt bijna tijdens elk duel – wat heel erg zonde van de drank is.