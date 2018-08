De dahlia is weer hot, met dank aan Instagram

In de tuin van Kasteel Keukenhof in Lisse staan voor het eerst 150 soorten dahlia's in volle bloei. Tot half oktober zorgen ze voor een kleurenpracht op het landgoed waar deze week ook de Dahlia Dagen werden gehouden. Handelaren, telers en liefhebbers van de van oorsprong Mexicaanse plant kwamen er samen om de laatste ontwikkelingen en trends te bespreken.



René Schrama, voorzitter van Holland Dahlia Event (organisator Dahlia Dagen) en handelaar, stelt tevreden vast dat er sprake is van een wereldwijde opmars van de bloem. ,,Tot voor kort had ie een oubollig imago en associeerde je de bloem met je oma, maar die tijd is voorbij. De dahliateelt kruipt uit het dal, met dank aan trendwatchers als Sarah Raven uit Engeland en de Amerikaanse site Floret Flowers. Zij zijn begonnen met het plaatsen van mooi gestileerde foto's van dahlia's in allerlei soorten en kleuren. De bloemen doen het goed op social media. De kleuren spatten van de foto's af. Je hebt duizenden verschillende soorten, dus het verveelt niet snel. Alles past ook bij elkaar, zelfs iemand die kleurenblind is kan een mooi boeket samenstellen. Daarnaast is het een goedkope én sterke bloem, je hebt geen hogere tuinbouwschool nodig om hem in je tuin te laten groeien", lacht Schrama.



In het voorjaar is het tulpentijd, de late zomer is voor de dahlia. In Nederland wordt 90 procent van alle dahlia's ter wereld geteeld. ,,Vijftig telers in ons land verkopen per jaar zo'n 55 miljoen knollen. Er zijn duizenden soorten in omloop. In de jaren negentig lag dit aantal nog op zeventig miljoen, maar de mindere populariteit en de crisis zorgden voor een terugval. Sinds een paar jaar zijn we op de weg terug en neemt de handel toe. Vooral inwoners uit de VS, Duitsland, Engeland en Frankrijk zijn dol op dahlia's. De export naar deze landen groeit sterk."