De depressieve man van Geertje kondigde zijn dood aan in een sms’je: ‘Ik zou het fijn vinden als je erbij kan zijn’

Osterhaus en Gommers: Daling positief, maar gaat te langzaam

9 januari Dat de daling in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames langzaam doorzet is positief, maar het is volgens Diederik Gommers en Ab Osterhaus nog veel te vroeg om écht positief te zijn. Beide deskundigen hadden gehoopt op een stevigere daling. ,,Het is een moeilijke periode. De waarschuwingen die we krijgen uit Engeland liegen er niet om.”