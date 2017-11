'De dood van mijn Freek is misbruikt. Dat doet pijn'

Moeder Thanh Hagoort uit Barendrecht is woedend op de crowdfundingsite Dream or Donate, waar iemand de dood van haar zoon Freek misbruikte om online geld in te zamelen.

De 9-jarige Freek kwam in 2009 landelijk in het nieuws omdat hij overleed na een DTP- en BMR-vaccinatie. Een oplichter zette het treurige verhaal van het jongetje op een crowdfundingssite en vroeg om donaties voor verder onderzoek. De naam Freek verving hij door Stan.

Thanh werd onlangs door kennissen op de site geattendeerd. ,,Ik dacht eerst: hé, hoe kan dat nou? Dit is exact hetzelfde verhaal als dat van mijn zoon.'' Maar al snel zag de moeder dat het ging om zinnen die letterlijk uit een eerder interview met haar waren overgenomen. Alleen stond er nu de naam Stan in plaats van Freek. Ook haar eigen naam was veranderd in die van een ander. ,,Dat is toch schandalig'', zegt ze boos.

De Barendrechtse nam meteen contact op met de site om opheldering te vragen, maar dat bleek lastig omdat Dream or Donate alleen per mail bereikbaar is. Maar uiteindelijk werd het verhaal van 'Stan' van de site gehaald.

Toch blijft Thanh, die het overlijden van haar kind nog niet heeft verwerkt, boos. ,,Ik vind dat de mensen achter deze site dit soort verhalen eerst moet controleren voordat ze die online zetten. Deze actie doet veel mensen pijn.'' Ze vraagt zich ook af hoeveel meer van dit soort valse verhalen er op de site circuleren.

Sociale controle

Oprichter Robert-Jan Mastenbroek van Dream or Donate vindt het misbruik heel vervelend. Maar zijn bedrijf, dat een percentage van het gedoneerde geld krijgt, zou 'niet de middelen en mankracht' hebben om alle verhalen die mensen op zijn site zetten, te controleren. Hij rekent vooral op de kracht van sociale controle. Daarnaast stimuleert hij mensen om de acties die ze op zijn site plaatsen, te koppelen aan hun persoonlijke Facebook-account. ,,Zodat iedereen hun profiel kan bekijken. In principe doneert niemand aan een volslagen onbekende. Je moet het verhaal namelijk daarna wel delen en een netwerk hebben.'' Misbruik valt niet uit te sluiten, erkent hij. ,,Wij zijn alleen een tussenpersoon, die donateurs en mensen bij elkaar brengt. Ik zie het als een soort Marktplaats, daar kan dit ook gebeuren. Maar ik geloof dat de meerderheid van de mensen goed is.''

Als er terechte meldingen van misbruik binnenkomen, worden de betreffende berichten verwijderd. In het geval van Freek is dat volgens hem ook gebeurd. Mastenbroek wijst er ook op dat de site veel mensen heeft geholpen. In totaal zou er al 4,4 miljoen euro zijn gedoneerd via Dream or Donate.