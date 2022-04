De dronken Engelsen en vrijgezellenfeesten zijn terug op de Wallen: ‘De drukte is absurd’

Het is de avond van de dag die door christenen Stille Zaterdag wordt genoemd. Maar op de Wallen is het allesbehalve stil. De toeristen zijn terug in de stad en niets heeft zo’n grote aantrekkingskracht op ze als het red light district. Het is tien uur en op de Oudezijds Achterburgwal schuifelen duizenden mensen voetje voor voetje langs de ramen van de sekswerkers. Alleen op Koningsdag maak je elders in de stad zo’n drukte mee.