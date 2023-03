De een leeft zijn droom, de ander zit thuis: vader Yaser en zoon Somar vertellen over de jaren ná hun vlucht

’s Avonds slaat Nabil de tanden van zijn tegenstan­ders uit hun mond, overdag runt hij een tandarts­prak­tijk

Hij ziet er op straat vrij onschuldig uit, maar in de ring verandert de beruchte vechtsporter Nabil ‘Tyson’ Haryouli (23) in een beest. De kans dat hij de tanden van zijn tegenstander uit zijn mond slaat, is groot. Maar geen zorgen: Nabil heeft namelijk onlangs zijn eigen tandartspraktijk geopend.