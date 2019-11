De eerste sneeuwvlokjes komen eraan!

Daarvoor is de grond nog te warm, legt de weerman uit. De bodemtemperatuur zorgt ervoor dat de natte vlokjes als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het wordt maximaal een graad of zes. Overigens is het volgens Klaassen ‘helemaal niet gek’ dat er een winters buitje aan zit te komen. ,,Het is halverwege november, dat past goed bij de tijd van het jaar.”

Sinterklaasintocht

Zaterdag - de dag van de Sinterklaasintocht - wordt een kille dag, volgens Klaassen. ,,Je dik inpakken is geen overbodige luxe. Het wordt 4, maximaal 5 graden en er staat een fris windje”, voorspelt hij. Of de pietjes aan de kant in regenpak en met paraplu moeten komen, is nog de vraag. ,,Ik heb goede hoop dat we het droog houden, slechts een enkel modelletje gaat uit van miezerregen.” Het is nog te vroeg om uitspraken te doen die zekerder zijn, zegt hij. ,,Er zijn heel veel lagedrukgebiedjes in West-Europa, die regionaal voor grote verschillen zorgen. Korter van tevoren kunnen we het beter inschatten, maar dat het een vrij kille dag wordt is wel zeker.”