De eerste zomerse dag van dit jaar is een feit

Zeven tips:

1. Ga alleen het water in op plaatsen waar de Reddingsbrigade toezicht houdt 2. Bedenk of je fit genoeg bent om (nu al) te zwemmen of te watersporten 3. Draag een wetsuit tijdens het watersporten 4. Neem als watersporter voorzorgsmaatregelen: meld iemand waar je bent, controleer je materiaal, neem een telefoon in een waterdichte hoes of ander waarschuwingsmiddel mee, houd rekening met andere watersporters 5. Smeer je goed in om verbranding door de zon te voorkomen 6. Blijf niet te lang in het water; de kans op onderkoeling of kramp neemt dan toe 7. Ga niet helemaal onder water; via je hoofd verlies je het snelste lichaamswarmte