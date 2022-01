De Hoop Scheffer maant Nederland tot evacuatieplan voor Oekraïne: ‘In Kaboel ging het totaal mis’

De Verenigde Staten en Duitsland zijn al begonnen met voorbereidingen om snel mensen in veiligheid te brengen, mochten de spanningen tussen Oekraïne en Rusland ontaarden in een gewapend conflict. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland zou bij die landen op zijn minst navraag moeten doen ‘op welke informatie zij dit baseren’, vindt De Hoop Scheffer.

Geen aanleiding

Buitenlandse Zaken liet gisteren weten nog geen voorbereidingen te treffen. ,,We houden de ontwikkelingen voortdurend in de gaten en wegen steeds af welke stappen we moeten nemen. Daarbij bekijken we uiteraard ook of er aanleiding is om medewerkers van de ambassade te laten vertrekken. Op dit moment is daar geen aanleiding toe.”