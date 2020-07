De jeugd verpest alles, aan ons ligt het natuurlijk niet

Ineens is-ie weer terug van weggeweest: de coronapsychose. Het gonst door de stad, de straten, de winkels, het park, op Twitter, in de familie-app en de vriendengroep. Mijn moeder sluipt weer door de Albert Heijn met een mondkapje op, de grafieken vliegen over en weer, Hillegom, Hillegom, wordt er gefluisterd. We zijn bang. Weer een lockdown, we kunnen het niet aan. Vooral de horeca, de artiesten, de zorg, de ondernemers, de zzp’ers niet. Wie wel eigenlijk? Mogen ruiken aan verse vrijheid en dan weer keihard aan de coronaleiband naar binnen getrokken worden, dat is kut.