De Jonge over coronapatiënt die vaccin weigerde: 'Spijtig dat hij keuze baseerde op angst’

Ziekenhuis Zuyderland deelde gisteren een longfoto van een patiënt die met corona werd opgenomen in Sittard, nadat hij eerder had afgezien van het AstraZeneca-vaccin vanwege alle commotie. Het ziekenhuis wilde een ‘krachtig signaal’ afgeven tegen 'halfslachtig zwalkbeleid'. Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid reageert vandaag op deze brief.

De longscan die het ziekenhuis deelde is met toestemming van de patiënt door het ziekenhuis gedeeld met de buitenwereld. In een brief aan de minister, leden van de Gezondheidsraad en het RIVM, gepubliceerd op de website van Zuyderland staat ‘je geen longarts hoeft te zijn om de verwoestingen te herkennen. ,,Je hoeft ook geen epidemioloog te zijn om de risico’s van niet-vaccineren te duiden. Het risico op ernstige schade door COVID-19 is tien keer hoger voor 40-jarigen, en zeventig keer voor 60-jarigen, dan het risico op ernstige schade door trombose als gevolg van het vaccin", staat er verder in de brief.

De bewuste longscan. De witte vlekken laten zien waar de longen ontstoken zijn, stelt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Volledig scherm De longfoto van de getroffen patiënt © Zuyderland

Noodkreet

Over de vaccins van AstraZeneca en Janssen kwamen berichte naar buiten over zeldzame bijwerkingen, in de vorm van tromboseverschijnselen. Een relatief klein aantal mensen dat een prik van deze vaccins ontving, ondervond daar ernstige gevolgen aan. Nederland besloot het prikken met AstraZeneca en Janssen stil te leggen. Inmiddels wordt het AstraZeneca-vaccin enkel nog toegediend aan 60-plussers. Wat betreft het Janssen-vaccin wordt nog gewacht op een oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Zuyderland ziet dit proces met afgrijzen aan en vraagt de minister om 'te stoppen met dralen en onrust zaaien en te insinueren veiligheid te bieden'. ,,De cijfers die de voordelen van massavaccinatie aantonen zijn overweldigend. Ze liegen echt niet. Laten we dan landelijk de maximale vaart erin brengen!” aldus het ziekenhuis.

Quote Hoe sneller we vaccineren, hoe eerder we deze crisis achter ons kunnen laten Hugo de Jonger, Demissionair Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Jonge reageert

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft inmiddels via een brief gereageerd op de noodkreet van Zuyderland. Daarin zegt de Jonge het ongeduld te delen. ,,Hoe sneller we vaccineren, hoe eerder we deze crisis achter ons kunnen laten.”

In zijn brief licht De Jonge de keuzes rondom het vaccinatieproces verder toe. Zo zegt hij onder meer dat het AstraZeneca-vaccin, dat door de patiënt in de brief van het ziekenhuis is geweigerd, 'juist zeer geschikt is voor mensen ouder dan 60 jaar.’ ,,Dat is wat Gezondheidsraad adviseert, dat is wat ik heb besloten. AstraZeneca zetten we in voor mensen boven de 60.”

Over het vaccineren van mensen onder de 60 met AstraZeneca zegt De Jonge dat dat ‘anders ligt', vanwege de zeer zeldzame gevallen van ernstige bijwerkingen. In Nederland zijn bij Lareb 8 gevallen van bijwerkingen bekend op ruim 400.000 AstraZeneca-vaccinaties. ,,Je kunt de volgende rekensom maken, aldus de voorzitter van de Gezondheidsraad: als je zou doorprikken met AstraZeneca, ook onder de 60 jaar kun je 60 tot 90 mensen verwachten met deze heel ernstige bijwerking", aldus De Jonge in zijn brief. Verder schrijft de zorgminister: ,,De Gezondheidsraad stelt vast dat het risico op sterfte door corona voor mensen jonger dan 60 net zo groot of zelfs kleiner is dan het risico op sterfte door deze zeer zeldzame, zeer ernstige bijwerking.”

Alternatief

Verderop in zijn brief benadrukt De Jonge dat er alternatieven voorhanden zijn voor 60-minners: de vaccins van Moderna, Pfizer en Janssen. ,,Noch de volgorde, noch de planning van de vaccinatie-operatie lijdt dus onder het besluit om AstraZeneca alleen nog voor 60-plussers in te zetten.”

De Jonge noemt het 'spijtig’ dat Zuyderland een patiënt op heeft moeten nemen die gevaccineerd had kunnen zijn. ,,Het is net zo spijtig dat hij zijn besluit kennelijk heeft gebaseerd op zijn angst voor een vaccin dat voor hem veilig was.” Ook schrijft De Jonge dat ‘iedere coronapatiënt er één te veel is'. ,,De belangrijkste troef tegen corona is vaccinatie en alle inzet is erop gericht die vaccins zo goed en snel mogelijk bij de mensen te krijgen die ze nodig hebben.”

Aan het einde van zijn brief zegt De Jonge het ziekenhuis binnenkort hoopt te bezoeken. ,,Om jullie ervaringen te horen, jullie zorgen, jullie frustratie, jullie wensen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video's over de coronavaccins: