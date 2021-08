De 'koffermoord' van dag tot dag: van een gruwelijke vondst tot Manuels begrafenis

Woensdag 28 juli: De dag dat Manuel Alvarez voor het laatst levend is gezien door familie. De politie brengt deze woensdag al een bezoek bij zijn woning in Zwijndrecht. De familie houdt de 28ste aan als zijn sterfdatum, zo is later te zien op zijn rouwkaart. Wanneer Alvarez precies is overleden, is nog niet bekend. Maar het is zeer waarschijnlijk dat hij deze woensdag of donderdag om het leven is gebracht.