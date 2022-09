De koning was de grootste toneelspeler van het bal. Of toch Van der Plas, verkleed als vogelverschrikker?

update Grote uitslaande brand legt twee loodsen Ens in de as, brandweer weet verdere versprei­ding te voorkomen

Twee loodsen aan Het Noord in Ens zijn vanochtend vroeg uitgebrand. In de bedrijfspanden woedde vanaf 05.00 uur een grote uitslaande brand. De brandweer slaagde er in uitbreiding van de brand te voorkomen. De loodsen waren niet meer te redden.

18 september