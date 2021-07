De koning was op de redactie. Of ik even een selfie kon maken?

De krant waar ik ook voor schrijf bestaat 250 jaar en daarom was de koning op bezoek. Hij zat een paar meter bij mij vandaan aan een tafel en ik kan me niet heugen dat daar ooit verse bloemen op stonden. Ik deed net of ik serieus aan het werk was, maar stiekem luisterde ik het gesprek af dat de koning had met collega’s over de veiligheid van journalisten die steeds verder in het gedrang komt.