De lente komt weer even terug met mogelijk recordwarmte

In Drenthe reden dit weekeinde de strooiauto’s nog uit, maar deze week gaat de temperatuur weer flink de hoogte in. Plaatselijk kan het zelfs 20 graden worden.

Het is volgens Weerplaza vandaag al zacht me temperaturen rond de 15 graden, maar morgen wordt het volgens de weerdeskundigen zelfs zeer zacht voor de tijd van het jaar. Mogelijk worden er opnieuw records gebroken. Op de warmste plaatsen tikt het kwik maar liefst 19 tot 20 graden aan. Ook op woensdag is het nog zacht.

Hogedrukgebied

De warmte hebben we te danken aan een een hogedrukgebied boven Oost-Europa, hierdoor weet warme lucht uit Zuid-Europa ons land te bereiken. Omdat storingen op de achtergrond blijven wordt er ook geen neerslag verwacht.

Wanneer de temperatuur lokaal 20 graden of iets hoger wordt, is dat volgens Weerplaza best bijzonder. In slechts zes novembermaanden sinds 1901 steeg het kwik lokaal naar 20 graden of hoger. Dat gebeurde voor het laatst op 3 november 2015, toen werd het bijna 21 graden in Maastricht. Ook het landelijk record van De Bilt voor 6 november, nu 17,1 graden uit 2015, is haalbaar.