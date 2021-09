De mensen die naar Zandvoort zijn getrokken, volgen gewoon de regels die er bestaan

Urgenda-doel broeikas­gas­sen in 2020 mogelijk tóch gehaald: ‘Geen directe gevolgen van politieke besluiten’

10:04 Na eerder gemeld te hebben dat de Urgenda-klimaatdoelen over het verminderen van de broeikasgassen in 2020 niet waren gehaald, komt het RIVM daar nu op terug. We zouden het mogelijk tóch hebben gehaald, en daar hebben we de coronacrisis voor te danken.