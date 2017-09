De moderne miljonair wil meer betekenen

Quote De jongere miljonair kijkt hoe hij met zijn geld iets goeds kan doen voor de wereld Richard Bruens, algemeen directeur Private Banking We kennen de bling bling van de Miljonair Fair. Of de miljonair die geen enkele moeite doet om zijn rijkdom te verbergen voor de buitenwereld. Van Lanschot herkent dat beeld niet direct. ,,De jongere miljonair kijkt hoe hij met zijn geld iets goeds kan doen voor de wereld'', zegt Richard Bruens, algemeen directeur Private Banking.



Het aantal miljonairs blijft groeien. In 2015 telde Nederland er 106.200, zo'n vijfhonderd meer dan het jaar ervoor, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ze hebben gemiddeld 2,9 miljoen euro per huishouden op de rekening. De meesten hebben hun vermogen verdiend met hun eigen bedrijf.



Velen wonen traditioneel in 't Gooi (Laren en Blaricum) of Bloemendaal. Limburg, Flevoland en Groningen tellen relatief de minste miljonairs. In Zeeland wonen relatief de meesten (1,8 procent van de bevolking). Alleen al het Zeeuws-Vlaamse stadje Sluis telt zo'n vierhonderd miljonairs.

De groei in Zeeland is volgens Van Lanschot opmerkelijk. ,,Eén op de vijf miljonairs is actief in de landbouw, bosbouw of visserij, niet geheel toevallig sectoren waar Zeeland sterk in is'', zegt Bruens. ,,Bovendien zijn de grondprijzen in de regio de afgelopen jaren flink gestegen en zijn in de visserijsector diverse overnames geweest.''

Lange carrière

Voorheen waren miljonairs traditioneel mensen die door een lange carrière een flink vermogen opbouwden. Bedrijven werden vaak pas na een of twee generaties met winst verkocht. Nu gaat dat veel sneller door de opkomst van een jongere generatie, die in andere sectoren, zoals it en sociale media, snel succesvol zijn. Bruens: ,,Het zijn vooral jonge mensen met goede ideeën, die hun bedrijf vaak na enkele jaren al met winst kunnen verkopen. Het zijn mensen in een andere levensfase, met andere behoeften.''



Oudere miljonairs reserveren geld voor goede doelen, schenkingen of het inkopen van zorg, zegt Bruens. ,,Jongere miljonairs kijken veel meer of ze geld opzij kunnen zetten om minder te hoeven werken of voor de studie van hun kinderen.''



Deze generatie miljonairs is meer maatschappelijk betrokken. Een op de zeven miljonairs wil investeren in projecten die niet alleen winstgevend zijn, maar ook een maatschappelijk doel hebben (Impact Investing), blijkt uit het onderzoek. Zes op de tien miljonairs doet vrijwilligerswerk, en 70 procent is bereid kennis en tijd ter beschikking te stellen aan anderen.

Volledig scherm Bezoekers tijdens de vijftiende editie van Masters of LXRY, een beurs die draait om luxe in de Amsterdam RAI. © ANP Kippa

,,Toen ik solliciteerde, was er niemand die een vraag stelde over de rol van de bank in de maatschappij of wat wij voor de wereld wilden betekenen'', zegt Bruens. ,,Dat wordt nu wel gevraagd in sollicitatiegesprekken.'' Maatschappelijk investeren past bij de agenda van de Verenigde Naties. Neem het thema duurzaamheid. Om de doelen te bereiken, zijn investeringen uit de private sector juist hard nodig.

