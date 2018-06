De moeder van Sharleyne moet gaan praten

In een interview twee jaar geleden voor deze site vertelde Hélène J. (38) uitgebreid over haar leven. En ze klaagde wat af over haar relatie met haar ex, Victor Remouchamps. Dát was de slechterik. Niet zij. Hij blowde, was vooral op geld uit. Ook kon Hélène nauwelijks geloven dat Victor niet de biologische vader van Sharleyne is; iets wat hij nota bene tot zijn eigen schrik had ontdekt na een dna-test in het buitenland.

En Hélène vertelde over Sharleyne. Hoe ze haar meisje miste. In de hoek van het huurhuisje - Hélène woonde niet meer in galerijflat De Arend waar het drama plaatsvond - had de vrouw die vanaf vandaag terechtstaat voor moord op haar dochter, een altaartje met herinneringen staan. Ook had ze een Whatsapp-bericht met de stem van Sharleyne bewaard.

Hoofdstuk



Hélène was geen verdachte toen, maar leek vooral een verdrietige moeder. Toch werd het interview met Hélène nooit gepubliceerd op ad.nl. Want ze wilde niets vertellen over wat er nou precies was gebeurd in die fatale nacht van 7 op 8 juni 2015, toen haar dochtertje de dood tegemoet stortte. En dat hoofdstuk kon in 'het verhaal van de moeder van Sharleyne' gewoon niet ontbreken.

Maar Hélène zweeg daarover tijdens het interview, net zoals ze deed tijdens alle politieverhoren. Wel sprak ze in 'mogelijkheden': misschien had er wel iemand op het slaapkamerraam geklopt 's nachts om twee uur en was Sharleyne daarom zelf de galerij opgelopen. Maar háár verhaal van die nacht, wilde ze niet vertellen.

Blauwe ogen

Sharleyne Remouchamps is sinds haar afgrijselijke val nooit uit het nieuws geweest. De foto's van het schattige blonde meisje met die opvallende blauwe ogen kent haast iedereen. Haar moeder werd na de val opgepakt als verdachte. In plaats van in paniek te zijn, boos, verdrietig, wanhopig, keek ze tijdens de verhoren zwijgend naar de punten van haar schoenen. Ondertussen maakte vader Victor (hij heeft Sharleyne wel erkend) het lichaampje van zijn dochtertje schoon. Hij hield er een trauma aan over.

Toch besloot het Openbaar Ministerie Hélène niet te vervolgen. Het kon immers niet worden uitgesloten dat er een andere oorzaak (slaapwandelen? zelfmoord?) kon zijn voor de val van Sharleyne, dan dat de moeder haar zou hebben gegooid.

Smartengeld

Een onbevredigende conclusie waar Sharleynes vader Victor het niet bij liet zitten. Via een artikel 12-procedure dwong hij alsnog vervolging af. In 2017 werd zijn ex-vrouw opnieuw aangehouden. Maar weer zweeg Hélène. Alleen haar moeder doorbrak dat zwijgen: ,,Hélène zegt het niet, want ze wéét het niet. Ze lag te slapen!'' Het zwijgen maakte Victor Remouchamps haast gek. Hij wil gerechtigheid, maar zal ook een enorm bedrag aan smartengeld eisen.

Waar het Openbaar Ministerie eerst zei onvoldoende bewijs te hebben, ontvouwt zich inmiddels wél een scenario met de moeder als dader. Nieuwe deskundigen concluderen dat slaapwandelen de oorzaak niet kan zijn: de reling is te hoog voor een 8-jarig meisje om zomaar overheen te vallen. Zelfmoord wordt ook zo goed als uitgesloten. Sharleyne was zo vrolijk, hoe moeilijk het ook was met ruziënde ouders en een alcoholische moeder. En dat drinken van Hélène was van zeer ernstige aard. Al hield ze dat goed verborgen.

Eerst bier

Blijft over: moord of doodslag. Getuigen zagen Hélène kort na de val van Sharleyne op de galerij. Ze leek daarvan te schrikken. Nog gekker is dat Hélène, zeggen getuigen, eerst op de tweede verdieping bij een vriend bier ging halen, en pas daarna naar de plek kwam waar haar dode dochtertje lag. Ze was die nacht echt stomdronken.

Tel daarbij op die bovenbuurman die gebonk en stemmen hoorde vlak voor de val, aanwijzingen dat Hélène en Sharleyne ruzie hadden, en het feit dat Hélène depressief was (eind mei 2015 verdween ze zomaar drie dagen) en je hebt een zaak. Denkt justitie in elk geval.

Als Hélène J. nu eindelijk eens ging praten...