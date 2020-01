De naam van je partner aannemen: ouderwets of juist heel modern?

Politie: Grote zorgen over mogelijk ontvoerde Emily Meijer (15)

18 januari Er is nog altijd geen duidelijkheid over de verblijfplaats van de 15-jarige Emily Meijer uit het Groningse Grootegast. De tiener verdween woensdagmorgen spoorloos nadat bij haar ouders was ingebroken. Daarbij werd de personenauto van Emily's vader en moeder ontvreemd. De politie vermoedt dat Emily mogelijk tegen haar wil in het voertuig is meegenomen.