De Nederlandse geschiedenis volgens Maarten van Rossem

Die hele canon is natuurlijk onbeschrijflijke flauwekul. In alle opzichten een aanfluiting waar het gaat om onze vaderlandse geschiedenis. Eigenlijk is het idee ‘vaderlandse geschiedenis’ al vrij onnozel. We zijn een piepklein land, een dwergstaat, een uit z’n krachten gegroeid Singapore. Wij hebben altijd een bestaan gekend in een uiterst complexe omgeving van veel grotere Europese landen.



Hoe verleidelijk het ook is geschiedenis op te knippen - ‘De historie in 1000 voorwerpen’ en al die andere onzinnige boeken - het is klinkklare onzin. Zaken dienen in hun context, in het grotere verband te worden bezien. Nu komt er een nieuwe canon omdat minister Van Engelshoven van Onderwijs roept dat er iets aan vrouwen moet worden gedaan. Een totaal onhistorische, politiek gekleurde wens. Het bewijst dat zo’n bewindsvrouw geen zak van geschiedenis begrijpt.



Let op mijn woorden: omdat we in de genderdiscussie verzeild zijn geraakt, wordt straks ongetwijfeld aan de hele LHBTGZPON-groep van zonderlinge seksuele identiteiten aandacht geschonken. Het bewijst maar weer dat alle geschiedschrijving in feite geschiedschrijving vanuit het heden is. En je die canon volstrekt niet serieus moet nemen.



Daarom: mijn lijstje van vijftien grote vaderlanders - wilt u er wel bij vermelden dat ik het onder dwang heb moeten maken? - is volstrekt arbitrair. Ik heb ze min of meer uit het hoofd opgeschreven en ik noem meer personen dan u hebt gevraagd. Ik dacht: goh, ik maak het papiertje even vol.