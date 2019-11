De Nederlandse ‘Indiana Jones van de kunstwereld’ vindt verdwenen ring Oscar Wilde

Video Politie vindt voorraad coffeeshop Tilburg in vernuftige verborgen ruimte: ‘Er lag 300 kilo softdrugs’

17:05 De externe handelsvoorraad van coffeeshop The Grass Company uit Tilburg die gemeente en politie aantroffen in de Kooikerstraat bedroeg in totaal 300 kilo. Dat maakt de gemeente vandaag bekend. De waar lag opgeslagen in een verborgen ruimte, die volgens de gemeente vernuftig te openen was: via een nepstekker en een afstandbediening.