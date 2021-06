Dé nieuwe tattootrend: sproetjes! ‘Het staat heel schattig en natuurlijk’

foto's Jonge Meghan schreef eerbetoon aan haar sproetjes: ‘Sommige mensen vinden ze raar’

23 juni Meghan Markle heeft als jong meisje een boek geschreven als eerbetoon aan haar sproetjes. Sommige mensen vinden ze misschien raar, maar ze maken Meghan wie ze is, schrijft ze in Een gezicht zonder sproetjes... is als een nacht zonder sterren. Slim als ze toen al was, liet ze haar werk meteen auteursrechtelijk registreren.