De Ochtend Show to go in teken van boerenprotest

De gasten die komen praten over dit onderwerp zijn de boeren Joris van Lierop en Wilbert van der Post. Het stikstofbeleid wordt toegelicht door de chef politiek van deze krant Hans van Soest en Bram van Liere van Milieudefensie. Ook hebben we een skypeverbinding met de bekende boerin Bertie.



Jelle Akerboom doet live verslag vanuit Bilthoven. Alle boeren zullen daar om 09.00 uur verzamelen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat zij het niet eens zijn met de stikstofmetingen die daar zijn verricht. Na het bezoek aan het RIVM zetten de boeren koers richting het Malieveld in Den Haag, waar Peter Boender aanwezig is om live verslag te doen.



Tot slot nog een ander onderwerp. Er zal worden gesproken over het rapport dat zal verschijnen over de manier waarop de Stint is toegelaten tot de openbare weg. Verslaggever Edwin van der Aa zal aanwezig zijn bij de presentatie van dit rapport door de onderzoeksraad voor de Veiligheid.