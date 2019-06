De Ochtend Show to go morgen over: Alpe d’HuZes, Nations League en de ode aan Michael Jackson van Bo Saris

video Thijs fietst met een arm Alp d'Huez op: ‘Want naar beneden gaat niet’

22:15 Wie deze week de Alpe d’Huez oprijdt, kan het niet ontgaan: de Franse berg is even in Nederlandse handen. Een route van 14 kilometer lang, 21 bochten, met talloze foto’s, kaarsjes en spandoeken langs de weg: de veertiende editie van Alpe d’HuZes is er neergestreken. Ruim tienduizend Nederlanders zijn erbij en de helft van hen gaat vandaag de berg op om geld op te halen voor de strijd tegen kanker.