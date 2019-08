De Ochtend Show to go: over onrust in de zorg, een ter dood veroordeelde in de VS en RUMAG

Liegende rechter van grote strafzaak gehaald

18:05 Een rechter van de Zwolse rechtbank is door zijn collega’s van een grote strafzaak gehaald. De wrakingskamer geeft advocaat Yehudi Moszkowicz gelijk in zijn stelling dat de rechter loog over een proces-verbaal in de zaak. De rechter zal nu vervangen moeten worden.