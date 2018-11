De oorlog die ons leven veranderde

Rik Vandekerckhove zette gisteravond zijn klaroen aan z'n lippen. En als Rik niet kon, dan was zijn broer Dirk er wel, of een van de andere vaste vrijwilligers die elke avond stipt om acht uur in het Belgische Ieper The Last Post blaast. En dat al zo'n negentig jaar lang. Het is een eerbetoon aan de gevallenen in de Eerste Wereldoorlog.