De overheid is genoodzaakt om meer ruimte te bieden aan burgers

Auto rijdt Linda’s woonkamer binnen: ‘Eerst een knal, daarna hardere klap en toen gegil van mijn moeder’

8 april Linda zat donderdagmiddag in haar woning aan de Klaproos in Nijkerk op de bank bij te komen van een behandeling bij haar fysiotherapeut toen de overbuurman in volle vaart achteruit vanaf zijn oprit dwars door de pui naar binnen reed. De ravage en de schrik waren groot.