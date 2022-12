De prijs voor een invalidenkaart verschilt sterk per gemeente: dit betaal je in Utrecht

2090 kinderen toeslagen­af­fai­re uit huis geplaatst, veel meer dan gedacht

Er zijn meer kinderen van ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire uit huis geplaatst dan eerder berekend. Volgens een nieuwe telling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn in de periode van 2015 tot en met juni 2022 in totaal 2090 kinderen uit huis geplaatst. Dat is hoger dan het in mei bekendgemaakte cijfer van 1675 kinderen.

