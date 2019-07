De rel bij Forum voor Democratie komt als geroepen

Vakantie­dra­ma in Italië: ‘Tineke gleed plotseling uit en viel gillend in de kloof’

28 juli Een Nederlandse vrouw uit Overveen is vrijdag voor de ogen van haar gezin verongelukt in de Italiaanse bergen. Tineke Kuipers (52) zou met haar man en twee zoontjes een trektocht van twee weken maken maar het noodlot besliste anders. ,,Drie dagen eerder was er bij hun ook al ingebroken’’, zegt haar schoonmoeder (88) beduusd over zoveel tegenspoed tegelijk.