De schaatsclub verzuipt door de warme winter

Veel natuurijsbanen hebben het moeilijk, merken ze ook bij schaatsbond KNSB. Vorig jaar waren er in totaal nog 700 clubs aangesloten. Nu zijn dat er nog 650, waarvan 450 verenigingen zelf geen kunstijs kunnen maken, wat voor de broodnodige inkomsten had kunnen zorgen.



Soms verdwijnen ijsbanen simpelweg omdat het weiland dat ervoor gebruikt wordt een andere bestemming krijgt. Maar vaker zijn de kwakkelwinters van de afgelopen jaren de boosdoener, weet woordvoerder Carl Mureau van de KNSB. ,,Als mensen een paar jaar niet op natuurijs kunnen schaatsen, dan schrappen ze hun abonnement. Ook al gaat dat vaak maar om een paar euro.''



De oerhollandse schaatscultuur dreigt te verdwijnen en dat is ontzettend zonde, vinden ze bij bij de schaatsbond. Niet alleen omdat het cultureel erfgoed is, maar de aanwas van nieuwe talenten dreigt zo ook in de knel te komen. En dat is weer slecht voor de topsport. ,,We maken ons nu nog niet zoveel zorgen, want er zit nog heel veel talent in de jeugd. Maar hoe meer kinderen er in hun vrije tijd schaatsen, hoe groter de kweekvijver is om de allerbesten eruit te vissen'', zegt Mureau.