De school gaat niet meer dicht, het werk gaat zelfs weer open

Toen ik vanochtend uit het slaapkamerraam keek zag ik dat-ie gearriveerd was. De herfst. Precies op tijd dit jaar. Wat best een prestatie is als je bedenkt dat ons hele weerbeeld overhoop gegooid is door de klimaatverandering. Alles is anders dezer jaren, maar de herfst van 2021 niet dus. Die is op tijd.

Het was bewolkt, een metaalgrijze lucht achter en boven de huizen van de stad. Vieze wolken waren het bijna, die alles buiten een beetje grauwer maakten. Ik voelde ’m ook, de herfst, want het raam stond open en de frisse lucht van de nazomer was veranderd in een echte kou. Het zal niet lang meer duren voordat de kachel weer aan gaat. Al zijn wij laatstokers. Als mijn studerende dochter in de winter bij ons komt, loopt ze linea recta naar de thermostaat en zet die een paar graadjes hoger. ‘Het vriest bij jullie’, zegt ze dan. Wij zijn meer van de truien en dekentjes.

Enfin, ik heb eigenlijk helemaal niks tegen de herfst. Mooie veelkleurige bossen, lekker wandelweer. En net nu ik dit optik, komt achter die grijze wolken ook al de zon weer tevoorschijn. Het valt allemaal wel mee en het mooie van deze herfst is dat-ie vooral niet de herfst van vorig jaar is. Dat was het begin van het chachrijnigste seizoen van dat jaar. Ik heb het even nagezocht: we begonnen aan de tweede golf, al snel een nieuwe lockdown, in Den Haag besloten ze dat we toch maar aan de mondkapjes moesten. Er kwamen weer brieven van school: iedereen moest thuisblijven, corona in de klas. Onze kleinste had koorts, we wisten niet waarvan. We waren superbezorgd. Het zou toch niet?

Terwijl nu: ik stond gistermiddag even te praten met een vader die zijn kind kwam afleveren voor het kinderfeestje. ‘Ze is een beetje snotterig’, zei hij. ‘Wij allemaal eigenlijk. Zelftestjes gedaan hoor. Maar het is niks.’ En ik vertelde dat die van ons ook al een tijdje aan het hoesten was. ‘Ook niks ernstigs’. Het is gewoon herfst, de koutjes komen eraan, een griepgolfje wellicht. Misschien wordt het wel een ernstige griepgolf, wie zal het zeggen. Maar we zitten er anders in. De school gaat niet meer dicht, het werk gaat zelfs weer open. We laten ons niet uit het veld slaan. Kom maar op!