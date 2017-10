De strijd om schoon drinkwater: 'Het wordt steeds moeilijker'

Ze zijn met z’n achten. Ze zitten vastgeklemd aan de rand van een met water gevulde doos, verbonden aan draadjes. En als ze hun schelp sluiten, gaan bij drinkwaterbedrijf Evides alle alarmbellen af. ,,Dan gaat er iets niet goed’’, zegt Arco Wagenvoort, terwijl hij de klep van de MosselMonitor zachtjes sluit. ,,Ze zijn heel gevoelig.’’

Acht mosselen in een grijze doos spelen een hoofdrol in de bewaking van het Zuid-Hollandse leidingwater. De doos staat in Keizersveer, langs de Maas, in een stenen huisje uit de jaren zeventig, waar soms dagenlang geen mens komt. In de gang hangt een foto van het koninklijk paar aan de muur. Scheef, een laagje stof op de lijst. ,,Het oogt misschien niet als een belangrijke plek’’, glimt Wagenvoort. ,,Maar dat is het wél.’’

Het systeem

Een paar kilometer verderop neemt waterbedrijf Evides water in uit de rivier, om het te zuiveren tot drinkwater voor 2,5 miljoen Nederlanders in Zuidwest Nederland. Maar dan moeten er geen chemicaliën in zitten. En precies daarom stroomt continu een beetje rivierwater naar dit huisje tussen de bomen, meer precies: naar de Mosselmonitor. De acht mosselen zijn de eerste testers van de kwaliteit van het Maaswater.

Wagenvoort: ,,Als er eentje zijn schelp sluit, dan gaan we opletten. Zijn het er drie, dan gaat het alarm af en sluit de inname van het Maaswater. Dan is er een goede kans dat er iets mis is.’’

Welkom in de wondere wereld van drinkwaterzuivering. Wees gerust: er gebeurt nog heel veel méér om het water te controleren en zuiveren voor het bij u uit de kraan komt. Maar we weten er eigenlijk niks van. Niet van de mosselen, niet van zuivering met ultraviolet licht, niet van de duizenden kilometers pijpleiding. ,,En dat moet anders’’, zegt Henk Ketelaars, manager technologie en bronnen van Evides. ,,Mensen vertrouwen de dingen niet meer vanzelf.’’

Quote Mensen vertrouwen de dingen niet meer vanzelf Henk Ketelaars, manager technologie en bronnen van Evides

Volledig scherm © Marco De Swart

Onrustige tijden

Ketelaars kan het weten. Evides, het waterbedrijf waar hij al een loopbaan lang voor werkt, heeft turbulente maanden achter de rug. Aanleiding: een reeks publicaties in deze krant over de aanwezigheid van GenX in het drinkwater. De stof, die wordt geloosd door chemiebedrijf Chemours in Dordrecht, was aangetroffen in het drinkwater in de regio Dordrecht. En toen het AD leidingwater uit nog zes plaatsen liet testen, bleek de stof ook dáár al in te zitten.

Honderden mails en telefoontjes kreeg Evides na die publicatie van ongeruste klanten, die zich afvroegen waarom 'die chemische rotzooi' in hun drinkwater kon zitten. Een paar weigeren uit woede zelfs hun rekening te betalen. Op een zaterdagmiddag ging Ketelaars zelf ook maar aan de slag om klanten te woord te staan. ,,Ik sprak een boze man, die niet begreep hoe dit kan gebeuren’’, zegt Ketelaars. ,,Toen heb ik rustig uitgelegd dat het nog om hele kleine hoeveelheden gaat, en dat je er echt niet ziek van wordt. Dat hielp wel. Al moest ik hem ook eerlijk vertellen: die stof hoort natuurlijk helemáál niet in het drinkwater te zitten.’’

Domino-effect

De zaak GenX leverde ook de andere negen drinkwaterbedrijven in Nederland heel wat vragen van ongeruste klanten op. En misschien, zegt hun spreekbuis Hans de Groene, is dat wel goed. Want het wordt tijd dat Nederland gaat nadenken over hoe we ons drinkwater veilig en gezond houden. ,,Dat wordt namelijk steeds moeilijker’’, zegt oud-topambtenaar De Groene, nu directeur van koepelorganisatie Vewin, in zijn strak ingerichte kantoor hoog in een Haagse kantoortoren. ,,De Europese afspraak is dat het oppervlaktewater en grondwater om drinkwater van te maken steeds schoner wordt, zodat we steeds minder hoeven te zuiveren. Maar in de praktijk gebeurt nu het tegenovergestelde.’’

Quote Drinkwater veilig en gezond houden wordt steeds moeilijker Hans de Groene, directeur van koepelorganisatie Vewin

GenX is namelijk maar één van de duizenden nieuwe chemische stoffen die de industrie de afgelopen jaren heeft voortgebracht. De Groene: ,,We komen bij onze innamepunten steeds vaker stoffen tegen die we niet kennen, waarvan we dus ook niet weten hoe schadelijk ze zijn, waardoor we de inname moeten stoppen. En zo worden we ook gedwongen om steeds meer te investeren in zuiveringstechnieken. Wij vinden dat de bronnen van ons drinkwater beter moeten worden beschermd. En dat gaat gewoon niet goed.’’

Paniek

Quote Het liep maar op het nippertje goed af Henk Ketelaars, manager technologie en bronnen van Evides Hoe het mis kan gaan, bleek in 2015. Een Limburgs bedrijf loosde een veel te hoge hoeveelheid van de schadelijke stof pyrazool. Niet veel later sloegen de mosselen en metertjes van Evides alarm. Ketelaars schrikt er nog wel eens van wakker. ,,Het was echt paniek. Onze spaarbekkens waren bijna leeg. We konden het water niet meer uit de Maas halen, want die was vervuild. Maar onze voorraden raakten op. Het liep maar op het nippertje goed af.’’

Quote Dit had nooit mogen gebeuren Henk Ketelaars, manager technologie en bronnen van Evides Het ingewikkelde aan de zaak: de autoriteiten wisten nauwelijks iets van pyrazool. Het Limburgse bedrijf had wel een vergunning gekregen van het waterschap, maar dat had zich te weinig verdiept in de effecten van pyrazool op het drinkwater. Pyrazool was maar een piepklein onderdeel geweest van een grote en ingewikkelde vergunningaanvraag, waardoor de stof min of meer over het hoofd was gezien. Ketelaars: ,,Dit had nooit mogen gebeuren. Dan klopt er iets niet aan hoe we het hebben geregeld.’’

Volledig scherm © Marco De Swart

Regels

Op papier is het juist heel goed geregeld. Sinds 2007 moeten chemische bedrijven van elke stof die ze op de markt willen brengen, een dossier neerleggen bij Europees chemieagentschap ECHA. Daarin staat ook de informatie over risico’s van de stoffen. Als een bedrijf een vergunning wil aanvragen om zo’n stof te lozen, kan de lokale overheid die dossiers gebruiken om de risico’s in te schatten.

Maar in de praktijk gaan een paar belangrijke dingen mis. Ten eerste: van de dossiers die de bedrijven inleveren, wordt in de praktijk maar zo’n vijf procent gecheckt door de autoriteiten. ,,Met de beschikbare capaciteit is het voor overheden ondoenlijk om al die dossiers te controleren,’’ zegt hoogleraar Annemarie van Wezel van kennisinstituut KWR en de Universiteit Utrecht. ,,Er komen in razend tempo steeds nieuwe stoffen bij.’’

'Gebrek aan kennis'

En zelfs als we ervan uitgaan dat de industrie in al die dossiers eerlijk is, is er nóg een probleem: de ambtenaren die de vergunningen moeten verlenen of weigeren, hebben vaak veel te weinig kennis en tijd om die dossiers goed te lezen.

KWR-onderzoeker Pim de Voogt, hoogleraar milieuchemie aan de Universiteit van Amsterdam, spreekt van een ‘soms pijnlijk gebrek aan kennis’. ,,Maar ook als die kennis er is, moet je nog wel de tijd hebben. Het zijn behoorlijke stapels informatie. Bij pyrazool ging dat mis, bij GenX ook. In het dossier over GenX stond gewoon keihard: ‘should not be allowed to enter waterways’. En toch kreeg het bedrijf een vergunning om het in de rivier te lozen.’’

Quote Maar ook als die kennis er is, moet je nog wel de tijd hebben Pim de Voogt, KRW-onderzoeker en hoogleraar milieuchemie aan de UvA

Gevolgen

De gevolgen zijn verstrekkend. Neem de Maas en de Rijn, twee cruciale bronnen voor het drinkwater van miljoenen huishoudens. Daar treden steeds vaker 'forse overschrijdingen' op van stoffen die er niet in horen, stelt de vereniging van rivierwaterbedrijven (RIWA). Het is inmiddels zo erg dat Evides vorig jaar 47 dagen geen water uit de Maas kon innemen voor de productie van drinkwater. In 2011 waren dat nog maar 32 dagen.

Tijd voor actie, dus. Dat vinden de waterbedrijven zelf ook. Neem de manier waarop vergunningen worden verleend, zegt Vewin-directeur De Groene in zijn kantoor hoog boven Den Haag. ,,De ene vergunning komt van Rijkswaterstaat, de volgende van het waterschap en de derde van de omgevingsdienst. Dat moet echt beter geregeld worden. Bij een aantal van die instanties is steeds minder kennis aanwezig, terwijl de onderwerpen steeds complexer worden.’’

Maar er moeten óók strengere regels komen voor de industrie, vindt De Groene. Vorig jaar presenteerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog trots een intentieverklaring, waarin alle partijen – ook de industrie – beloven hun best te doen voor schonere bronnen. De Groene: ,,Maar het zijn intenties, en veel hangt af van vrijwilligheid. De afspraak 'we gaan ons best doen' blijkt in de praktijk helaas niet genoeg. Dat heeft de zaak GenX maar weer aangetoond.’’

Quote Het zijn intenties, en veel hangt af van vrijwilligheid Hans de Groene, directeur van koepelorganisatie Vewin

Publiekelijk alarm

En dus doen de waterbedrijven nu iets wat ze niet eerder deden: publiekelijk alarm slaan. Met als vervelend nadeel dat nog meer klanten zich zorgen gaan maken, beseft ook de Vewin-directeur. ,,We willen Den Haag wakker schudden, terwijl we tegen de klant zeggen: het drinkwater is veilig, gaat u rustig slapen. Dat is bij elkaar natuurlijk een ingewikkelde boodschap. Ik begrijp dat mensen zich zorgen beginnen te maken door deze berichten, maar ik wil tegen al die mensen zeggen: wij houden het drinkwater schoon en veilig, wat er ook gebeurt. Alleen: daar moeten we wel steeds meer moeite voor doen, en dat kost geld.’’

Quote We willen Den Haag wakkerschudden Hans de Groene, directeur van koepelorganisatie Vewin

Midden in de Biesbosch, ver weg van de bewoonde wereld, ligt de grote trots van waterbedrijf Evides: drie reusachtige spaarbekkens, luisterend naar de namen Petrusplaat, Honderdendertig en De Gijster. In een bootje, onderweg naar de bekkens, somt Henk Ketelaars trots de wapenfeiten op: 80 miljard liter Maaswater gaat er in de drie reusachtige bekkens, gelijk aan 80.000 zwembaden. ,,Maar je begrijpt het pas als je het ziet.’’

De Gijster

Een half uurtje later staan we aan de rand van De Gijster, de grootste van de drie spaarbekkens. Het is er doodstil. In dit wonderbaarlijke kunstmatige meer, midden in het grootste natuurgebied van Nederland, komt geen mens – dat mag trouwens ook helemaal niet. ,,Maar eigenlijk zou iedereen dit een keertje moeten zien’’, zegt Ketelaar, turend over het reusachtige zwembad. ,,Dan begrijpen de mensen wat we allemaal doen voor een glaasje kraanwater.’’