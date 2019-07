De suggestie dat De Zwarte Cross moedwillig een club willen buitensluiten, is ronduit lachwekkend

TRADITIE WEKT VERBAZING Na het niksen ontdekken Amerikanen ook een andere Nederland­se traditie: de drop­ping

22 juli Kinderen van twaalf die geblinddoekt in het bos worden achtergelaten om zonder ouders zelf de weg terug te vinden. Menig Nederlander heeft misschien warme herinneringen aan die nachtelijke droppings, maar in de VS staan ze ervan te kijken. The New York Times doet verwonderd verslag van een dropping in Utrecht, ‘een eigenaardige Nederlandse traditie’.