De temperatuur duikt naar beneden: mogelijk ijsdagen bij start van de winter

Alsof koning Winter het rood omcirkeld heeft in zijn agenda: de eerste winterdag morgen start op sommige plekken wellicht met een zogeheten ijsdag, waarbij de temperatuur niet boven het vriespunt komt. Dat hebben we sinds februari niet meer gehad.

De afgelopen dagen hing de winter nog niet in de lucht. Met 7 tot 9 graden was het warm voor de tijd van het jaar: normaal is het eind december een graad of 6. Vannacht dook de temperatuur al naar beneden en in bijvoorbeeld Groningen blijft het door mistbanken mogelijk heel de dag rond het vriespunt, terwijl de rest van Nederland kan rekenen op temperaturen van zo'n 4 tot 7 graden.

In de nacht naar dinsdag breidt de vorst zich vervolgens uit: dan is landinwaarts al matige vorst mogelijk met -5 tot plaatselijk -7 graden. ,,Vlak aan de grond, op klomphoogte, kan het zelfs nog wat kouder worden”, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,De lucht waarin we terechtkomen is nogal vochtig en dat betekent een grote kans op mist. De vraag is echter zeer of die mist overdag wel oplost. Zo wel, dan breekt de zon door en warmt het op tot ongeveer 2 graden boven het vriespunt. Blijken mist of lage bewolking hardnekkig, dan kan het zomaar een hele dag dicht blijven zitten met veel lagere temperaturen tot gevolg, onder het vriespunt.”

En dan krijgen we te maken met iets dat meteorologen een ‘ijsdag’ noemen, een dag waarop de temperatuur het gehele etmaal onder nul blijft steken. De mist zal vooral regionaal een ijsdag opleveren. ,,Mocht het onverhoopt in De Bilt een dag mistig blijven, dan maken we kans op de eerste landelijke ijsdag van deze winter”, zegt Van Bernebeek.

Schaatsen

Kunnen de schaatsen dan meteen uit het vet? Zo’n vaart zal het volgens de weerman niet lopen. ,,Het water is momenteel nog relatief warm en de toplaag moet eerst afkoelen, alvorens het water überhaupt kan bevriezen. Op schaatspret moeten we dus nog even wachten. Toch kunnen ondiepe sloten, vennen en ondergelopen weilanden vanaf dinsdag wel voorzien worden van een laagje ijs, enkele centimeters dikte tegen donderdag”, zegt Van Bernebeek. Hoogstwaarschijnlijk is dat te weinig om op te kunnen schaatsen, op een enkele ijsbaan na in het oosten van het land. Op winterpracht worden mensen op sommige plekken wel getrakteerd in de ochtenden, als door rijp het landschap wit kleurt.

Donderdag kan er wat sneeuw vallen, en mogelijk de dagen erna ook. Maar ‘de onzekerheid is enorm’, stelt Weerplaza. Al is de kans volgens de weermodellen wel hoger dan de 7 procent die het normaal gesproken is.

