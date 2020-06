De terrassen gaan weer open: ‘maar geen enkele ondernemer gaat geld verdienen’

Aftellen!Over een paar uur is het zover. Om 12 uur heropent de Nederlandse horeca. De opluchting is groot, bij zowel ondernemers als klanten. Maar draaien op halve kracht door de beperkingen heeft een prijs. Koninklijke Horeca Nederland sluit niet uit dat er op den duur betaald moet worden om op het terras te mogen zitten, of dat de drankjes duurder worden.

Want het terras is dan wel open, maar er moet wel anderhalve meter afstand in acht genomen worden. En reserveren is meestal ook verplicht. Spontaan een drankje gaan drinken is er voorlopig niet bij. Via internet een tafeltje regelen en ook meteen aangeven hoe lang je blijft is hier het nieuwe normaal.

Tienduizenden zullen vandaag die beperkingen voor lief nemen en toch een terrasje pakken. Voor bijna iedereen de eerste keer in 2020. En het wordt perfect weer: 25 graden, volop zon. Beter terrasweer is er niet niet.

Zondag 15 maart om 18 uur ging in heel Nederland de tap dicht. Voor drie weken, werd gezegd door toenmalig minister Bruins. Maar het werden er elf. De zonnigste lente ooit werd gevierd zonder ontmoetingen en gezelligheid op de terrasjes en in de restaurants.

,,Het is belangrijk dat de zon nu ook weer gaat schijnen, letterlijk en figuurlijk, in de horeca. Dat er weer perspectief is’’, zegt Edwin Vlek van FNV Horeca. Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt dat de ondernemers er weer zin in hebben. ,,Met alle beperkingen die er zijn. De tijd die er was om je echt op de allerlaatste regels voor te bereiden was erg kort. Het laatste model noodverordening met de nieuwe uitgewerkte regels was er pas vroeg op vrijdag 29 mei’’, zegt een woordvoerder van de branchevereniging.



Horeca-ondernemers dubben over de openstelling. ,,Hoe langer je dicht bent, hoe meer je gastenpopulatie afneemt. Ook daarom is het belangrijk om weer open te gaan. Maar met zo weinig gasten gaat geen enkele ondernemer de komende tijd geld verdienen’’, zegt Vlek.

Nee, ik ga de komende tijd helemaal niet (62%) Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken riep mensen gisteren expliciet op om gelijk weer het terras op te gaan. ,,Help die lokale ondernemer om weer op te starten”, zei de staatssecretaris in het televisieprogramma WNL Op Zondag. Volgens haar liep het nog niet storm bij sommige eetgelegenheden. ,,Ik las ergens dat een restaurant maar drie reserveringen had. Ik zou willen zeggen: mensen, ga toch kijken, ga bellen of er een plekje voor je is”, zegt Keijzer.

Volledig scherm De horeca sluit niet uit dat een biertje duurder wordt als de beperkingen lang gaan duren. © Getty Images/iStockphoto KHN beaamt dat het moeilijk zal worden. Veel hangt af van de animo van klanten om toch naar het café te gaan ondanks de beperkingen. Heel veel omzet zal er niet gedraaid worden en steunmaatregelen voor de ondernemers blijven nodig, vindt KHN ,,Vanzelfsprekend zullen de ondernemers moeten gaan letten op hun omzet en kosten minus subsidies om er niet structureel op toe te leggen. Met blijvend verlies kun je geen zaak openhouden. Dat kan zich vertalen in een ander aanbod, openstelling en prijzen waarvan de samenstelling en opbouw zal veranderen, zoals betalen voor een terras of gereserveerde tijden. Dat zal de tijd uitwijzen.’’



Gemeenten in veel steden hebben toestemming gegeven om de terrassen uit te breiden, zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten en de horeca-ondernemers weer uit de rode cijfers te helpen.

Vrijwel alle terrassen gaan om 12 uur open. Voor grotere restaurants en hotels met veel ruimte wordt het een afweging of ze met maximaal 30 gasten binnen uit de kosten komen. ,,Veel uitgaansgelegenheden hebben het ook lastig, vooral in combinatie met het verplicht aan een tafel zitten en het verbod op dansen, darten en biljarten. Clubs en poppodia zullen nog tot september moeten wachten’’, meldt KHN.

Werkloosheid

FNV-man Vlek zag afgelopen maanden machteloos toe hoe de werkloosheid onder horecapersoneel met tientallen procenten tegelijk opliep. ,,Vooral onder zzp’ers en mensen met nulurencontracten. De flexibele schil dus.’’ Hij is bang dat er nog meer banen gaan verdwijnen. ,, We zullen moeten afwachten hoe zich dat met de beperkte openstelling en de gerealiseerde omzetten ontwikkelt. De verwachting is dat er nog lange tijd met minder omzetten en dus minder werk rekening moet worden gehouden.’’

FNV Horeca hoopt dat de restricties zo snel mogelijk verder versoepeld worden. 1 juli zou een mooie datum zijn. Vooral voor de terrassen kan anderhalve meter misschien wel wat soepeler.