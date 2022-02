De verpleeghuizen waren onzichtbaar: ‘Alsof de helden alleen in het ziekenhuis bestonden’

Reportage Niet alle ouderen vrezen nieuwe coronagolf: ‘Als ik het krijg, is het mooi geweest’

Veel verpleeghuizen hadden het zwaar tijdens de eerste uitbraken van corona. Voor de 23 instellingen van Thebe, in hartje Brabant, was de schade minder groot. Tot nu toe overleden er dit jaar zelfs minder bewoners dan normaal. Angst voor de tweede golf is er nauwelijks. ,,We worden hier toch goed verzorgd?’’

3 oktober