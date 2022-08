De vette winst die ze met hun slinkse actie voor ogen hadden, kunnen ze op hun buik schrijven

Code geel in noordoos­ten wegens onweer en lokaal veel neerslag

Het KNMI heeft voor het noordoosten van het land code geel uitgegeven in verband met onweersbuien. In Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel komen onweersbuien voor. Lokaal is hierbij hagel mogelijk en zeer lokaal kan veel neerslag ook voor overlast zorgen.

19:12