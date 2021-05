De videotheek is een uitstervend fenomeen: ‘Voor mijn oudere klanten is Netflix maar ingewikkeld’

update Bewoner Gelders verpleeg­huis ondanks vaccin besmet met corona en deze week overleden

6 mei Een bewoner van verpleeghuis Oldershove in Wehl die onlangs ná vaccinatie besmet raakte met corona, is overleden. Koepelorganisatie Sensire laat weten dat het nog niet duidelijk is of de coronabesmetting ook de oorzaak is van het overlijden van de bewoner.