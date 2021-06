De vlag kan uit bij geslaagde leerlingen, minister Slob spreekt van ‘heel bijzonder jaar’

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) draagt de politieke verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de eindexamens. Hij liet de centrale schriftelijke examens, in tegenstelling tot vorig jaar, wél doorgaan en versoepelde de regels om de kandidaten gedurende dit coronajaar een steuntje in de rug te geven.



Wat een jaar voor examenkandidaten, minister Slob!

,,Het is een heel bijzonder jaar geweest in meerdere opzichten. Door corona natuurlijk ook gestempeld. We hebben wel steeds geprobeerd, ondanks alle beperkingen, om examenleerlingen in een voorrangspositie te zetten. Desondanks is het allemaal heel spannend voor ze geweest. Ik merk dat ook aan de ontlading bij degenen die vandaag al gehoord hebben dat ze zijn geslaagd. Ik vind het echt kanjers, ze hebben allemaal een topprestatie geleverd.”



Het begon allemaal met een besluit van u om, in tegenstelling tot vorig jaar, de examens wél door te laten gaan. Was dat een moeilijke beslissing?

,,Het was niet makkelijk, maar dat is een besluit om het niet door te laten gaan ook niet. Sowieso is het zoeken naar wijsheid in deze tijd. De wens van iedereen was: probeer nou, als het maar even kan, zoveel mogelijk door te laten gaan. Als het nodig is met allerlei ondersteuning. Ik vind het heel mooi hoe de scholen zich daarvoor hebben ingezet. Het is ook prachtig om te zien hoe blij ze zijn als de resultaten van hun leerlingen op orde zijn. Er is nog geen landelijk beeld, maar ik hoop dat het overal goed uitgepakt. Want er moeten ook nog heel veel leerlingen aan de bak komende weken!”