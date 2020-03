De volledige toespraak van koning Willem-Alexander over de coronacrisis in Nederland

Koning Willem-Alexander sprak vanavond het volk toe over de coronacrisis. Hij sprak zijn dankbaarheid uit aan de werknemers in de zorg en aan alle anderen die de samenleving draaiende houden. Daarnaast roept hij op tot saamhorigheid om deze tijd met elkaar door te komen. Lees hieronder de volledige toespraak.

,,Binnen enkele weken is ons leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons allemaal. In Nederland in de Caribische delen van het koninkrijk en in de hele wereld. Het meest getroffen zijn de mensen die ernstig ziek zijn en hun familie. Wij leven intens mee met de nabestaanden van de mensen die zijn overleden en met alle coronapatiënten thuis of in een ziekenhuis. We denken aan u in deze moeilijke tijd.

De maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen zijn noodzakelijk en ingrijpend. Ik begrijp uw verdriet als u uw geliefde uw moeder/vader/opa of oma niet kunt bezoeken in een verpleegtehuis. Juist nu wil u maar een ding hun hand vasthouden, troost geven. Mensen leveren uitzonderlijke prestaties, artsen en verpleegkundigen. Krijgt u veel waardering vanuit de samenleving. We zijn trots op onze zorgprofessionals en op de hele medische sector.

Duizenden voormalig zorgverleners en vrijwilligers melden zich massaal aan om bij te springen. Dat is fantastisch. We mogen ook trots zijn op de deskundigen van het RIVM, GGD's en op alle andere instellingen en experts die ons op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringskennis de weg wijzen. Zij staan onder hoge druk. Het is belangrijk dat we hun ons vertrouwen blijven geven en alle aanwijzingen opvolgen. Zij hebben maar één doel voor ogen en dat is dat wij samen zo goed mogelijk door deze crisis komen en dat de risico's voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk blijven.

We beseffen ook maar al te goed hoe onmisbaar de mensen zijn die voorkomen dat onze samenleving stil valt. Mensen in de logistiek, de supermarkten, de schoonmaak, de ICT, het onderwijs, de kinderopvang, het openbaar vervoer, bij de politie en op al die andere plekken. U draagt ons door deze moeilijke tijd heen. Zonder u gaat het simpelweg niet. Heel veel dank.

Ons hart gaat ook uit naar iedereen die zich zorgen maakt over de continuïteit van zijn bedrijf. Of u nu exporteur bent of zzp’er. Deze situatie komt snoeihart aan. Het is verschrikkelijk om je eigen onderneming, waar je jaren zoveel tijd en liefde in hebt gestopt, in gevaar te zien komen. Dat geldt ook voor mensen in de cultuursector die hun mooie projecten nu niet kunnen verwezenlijken.

Ik denk ook aan alle kinderen in Nederland. Ik snap heel goed hoe jullie je voelen. Eerst is het misschien spannend om vrij te zijn, maar dat gaat snel over. Niet naar school kunnen, niet naar voetbal of balletles, verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is best moeilijk. Ook voor ouders, opeens zit je thuis met je hele gezin. Gedwongen moeten thuiswerken, nauwelijks mogelijkheden om er op uit te gaan, omdat bijna alles waar je je op verheugde is afgelast. Dat vraagt nogal wat van ons allemaal.

Als je onzeker bent of bang, is de behoefte aan contact met andere mensen groot. Je wilt je verhaal kwijt, je wilt het liefst vertrouwde gezichten om je heen. Als het kan samen even de zorgen vergeten. In de huidige omstandigheden is dat veel moeilijker geworden. We missen onze vaste patronen en vooral de mensen die daarbij horen. Je werkomgeving, de sportclub, de koffie-ochtend, de muziekvereniging, het familieweekend, de kerkdienst. Het gemis daaraan maakt deze situatie extra lastig voor iedereen, maar vooral voor mensen op leeftijd die kwetsbaar zijn.

Gelukkig is er heel veel wat we wél kunnen doen. We weten immers allemaal wie er in onze directe omgeving aandacht nodig heeft. Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Heel veel mensen beseffen dat. Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar waar het kan. Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt. Als een bezoekje niet mogelijk is, dan zijn er gelukkig de online communicatiemiddelen. De telefoon of de post.

Nederland zou Nederland niet zijn als er overal mensen in actie zouden komen. Buurtgenoten die klaar staan voor het woon- en zorgcentrum in de wijk. Mensen zich als vrijwilliger aanmelden bij een hulplijn. Studenten die zich als kinderoppas aanbieden bij ouders met vitale beroepen. Corona maakt ongelooflijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los. Het zijn die eigenschappen die we heel hard nodig hebben. Niet alleen nu, maar zeker ook later als de omstandigheden misschien nóg uitdagender worden.