De wens van Segers is begrijpelijk, maar er is een grootmoedige daad van landsbelang nodig

Het streekver­voer staakt ook, alleen rijden veel buschauf­feurs gewoon door

Na het NS-personeel zijn nu ook de chauffeurs en machinisten in het streekvervoer aan het staken. Ze willen meer salaris. In Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland reden gisteren veel minder bussen. Vandaag is Noord-Holland de klos.

9:15