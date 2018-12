De winter komt eraan: zaterdag kans op een ijsdag

WinterweerDe winter laat zich langzamerhand steeds meer zien, al is het steeds van korte duur. Dit weekend wordt het kortstondig koud met zaterdagnacht kans op (natte) sneeuw. Met temperaturen rond of onder het vriespunt en een stevige wind voelt het vandaag en morgen ijskoud aan. Zaterdag is er zelfs kans op een regionale ijsdag.

De laatste keer dat we in Nederland een regionale ijsdag hadden was 17 maart dit jaar. Negen maanden geleden dus. Om te mogen spreken van een ijsdag moet de temperatuur de hele dag onder nul blijven, en dat zou zaterdag wel eens het geval kunnen zijn.

In de nacht van zaterdag op zondag kan het in het noordoosten van land zelfs plaatselijk even wit worden. Lang blijft de sneeuw niet liggen, want zondag gaan de temperaturen weer stijgen en zal de sneeuw overgaan in regen. Met temperaturen van 6 tot 8 graden komen we zondag ruim boven het vriespunt uit en is de ‘ijsperiode’ weer voorbij. Zondag is de hele dag kans op neerslag.

Pas op, glad!

Vandaag is het koud, met 's ochtends temperaturen rond het vriespunt. Het KNMI gaf vanmorgen een code geel af (met uitzondering van het noorden). De weerdienst waarschuwde voor ‘zeer lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten’. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid weer. Vanmiddag wordt het slechts 2 tot 3 graden, en er staat een matige tot aan zee krachtige oostenwind waardoor het koud aanvoelt. De gevoelstemperatuur ligt dan rond de -5. In het noorden komen wat wolkenvelden voor, maar in de rest van het land is het helder met flinke opklaringen. Ook morgen en dit weekend kan het plaatselijk glad worden.