De woke-terreur zorgt er alleen maar voor dat mensen als ik telkens krijgen te horen dat ze anders zijn

Shima vs Johnny, juridische strijd gaat beginnen: ‘Door elkaar schudden is nog niet in elkaar slaan’

21 juli De juridische strijd tussen Johnny de Mol en zijn ex-verloofde Shima Kaes gaat beginnen. Morgen draait het in Den Haag in een kort geding nog slechts om de vraag welke officier de beschuldigingen van geweld gaat behandelen. Maar als het goed is, komt Shima eindelijk zelf aan het woord. Hoe zit het allemaal ook alweer?