De wolf is niet welkom in Friesland

23-jarige Amsterdam­mer per ongeluk doodgescho­ten tijdens spelen met pistool

17 juni De 23-jarige Joey Uiterwijk is op 14 maart per ongeluk doodgeschoten door zijn goede vriend Shaquille L. (24), tijdens het spelen met een pistool. Ze dachten dat het wapen ongeladen was. Met nog drie twintigers waren ze bij L. thuis aan de Lorentzlaan in Watergraafsmeer foto’s en filmpjes aan het maken met het wapen.