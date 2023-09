De wolf is wel heel mak: grote actie om hem halsband en zender om te doen

De wolf in de provincie Utrecht komt te vaak in de buurt van honden. Dit is een van de redenen waarom de Zoogdiervereniging hem een halsband met zender wil geven. Een wolf zo opsporen en verdoven in het wild, is niet eerder gebeurd in Nederland. De Faunabescherming reageert kritisch.

Camera's hangen op strategische plekken, spuiten liggen klaar en deskundigen met kennis en ervaring zijn continu paraat. Alles is klaar om de wolf in de provincie Utrecht te voorzien van een halsband, mét zender die een gps-signaal afgeeft. Daarmee is het dier continu te volgen.

Binnen 30 meter schieten

Maar dat betekent niet dat het afvuren van de spuit met een verdovingspistool nu zo gepiept is. Want het gebied waarin het dier zich voortbeweegt is groot. En de mensen die bevoegd zijn om te schieten, waaronder dierenartsen, moeten binnen 30 meter van het dier komen om zuiver te kunnen schieten.

,,Het is best complex om te weten waar de wolf is”, zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. Deze organisatie maakt zich hard voor de bescherming van wilde zoogdieren en heeft de opdracht tot zenderen gekregen van de provincie. De wolf moet maar net binnen het bereik van een camera komen, om te weten waar het dier zich bevindt. Vervolgens moet ook nog eens een van de deskundigen na een automatisch signaal snel genoeg op die plek zijn.

Wij maken ons zorgen. Ook hier dreigt net als in Gelderland iets in strijd met de regels te gebeuren Harm Niesen, Faunabescherming

Dat de wolf een zender krijgt, gebeurt op aanraden van de Zoogdiervereniging. Utrecht besloot hiertoe nadat een wolf oog in oog kwam te staan met een hond en reageerde. Dit is geen schuw gedrag en bovendien in de buurt van mensen. ,,Inmiddels hebben zich afgelopen weken meer van dit soort incidenten met honden voorgedaan”, weet Lelieveld. ,,Er was in geen geval sprake van agressie.”

Afschrikwekkend effect

Een zender moet in kaart gaan brengen of het steeds dezelfde wolf is die dit gedrag vertoont en of deze wolf stelselmatig niet-schuw doet. Bovendien gaat van het afschieten van de verdovingspijl ook een afschrikwekkend effect uit, waarbij de hoop is dat het dier zo schrikt dat in de buurt van mensen komen voorlopig geen optie meer is voor hem.

,,Gedragsverandering dus”, zegt Lelieveld. Hij betitelt het zenderen als een ‘uniek proces voor Nederland’, dat niet eerder in ons land is gedaan met een wilde wolf. ,,Een uitdagend project.”

Volledig scherm Op de Veluwe lopen al vele wolven rond. © ANP / ANP

Op verschillende plekken op de Utrechtse Heuvelrug, waaronder bij Zeist, is een wolf gezien. In de provincie Utrecht loopt er minimaal één rond, de Zoogdiervereniging vermoedt dat het er inmiddels minstens twee zijn. Uitslagen van dna-onderzoek moeten eind deze maand helderheid geven over leeftijd en geslacht.

Zorgen bij Faunabescherming

Eerder kwam vast te staan dat het ook een wolf was, die deze zomer bij landgoed Heidestein in Zeist schapen aanviel. Maar zowel deze aanval als de confrontatie met honden noemt de Faunabescherming geen reden genoeg om over te gaan op zenderen. ,,Wij maken ons zorgen”, zegt woordvoerder Harm Niesen. ,,Ook hier dreigt net als in Gelderland iets in strijd met de regels te gebeuren. Want actie tegen de wolf mag alleen bij herhaaldelijk vervelend gedrag naar mensen. Pas dan is sprake van een ‘probleemwolf’, waarvan je wilt weten welk dier het is en die je in de gaten wilt houden.”

De Faunabescherming typeert het gedrag van de wolf in Utrecht richting schapen en honden als ‘natuurlijk gedrag’. Volgens hen is onderdeel van het probleem dat mensen proberen om de wolf te voeren, waardoor het dier terugkomt hopend op iets te eten.

Het zenderen is onderdeel van het zogenaamde wolvenplan dat in werking is gesteld door provincie Utrecht. Gelderland gooide het over een andere boeg en koos voor verjagen met een paintballpistool. Hiertegen tekende de Faunabescherming bezwaar aan bij de rechter, die dit voornemen vrijdag opnieuw afschoot. Omdat de provincie de urgentie om te schieten niet genoeg naar voren bracht.