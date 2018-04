De zomer is in aantocht: volgende week 25 graden

Komend weekeinde krijgen we vast een voorproefje. ,,We krijgen morgen een hele aardige zaterdag voorgeschoteld, met temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Dat zijn hele mooie waarden voor deze tijd van het jaar. 12 tot 13 graden is normaal”, weet Severin. ,,Het wordt niet stralend zonnig, maar de zon laat zich wel geregeld zien. Het blijft wel droog, dus een prima dag om eropuit te trekken.”



Morgen krijgen we in de avonduren wel met buien te maken. Die trekken in de nacht naar zondag over het land. ,,Zondag wordt het toch een tikkie minder dan zaterdag. Maar er zijn zeker regio’s waar het droog blijft en de zon zich van tijd tot tijd laat zien. Het wordt geen verregende dag, maar wel een dag waarop je de regenradar bij de hand moet houden. De temperatuur komt weer uit op 15 tot 20 graden, dus daar is niets mis mee. Ook de wind blijft lekker rustig.”