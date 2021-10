De zon laat zich komende week weer wat vaker zien

Delen per e-mail

Vandaag beleven we een prachtige herfstmiddag met veel zon en niet al te veel wind. Morgen zal het weer er echter heel anders uit zien met wolken en nu en dan regen. Gelukkig is dat weerbeeld ook geen blijvertje en zien we dat de rest van de week op de meeste plaatsen droog zal verlopen. Het aandeel zon zal daarbij van dag tot dag variëren.

Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza: ,,Onstuimig weer zoals vorige week zit er niet in en dat komt omdat een hogedrukgebied boven het centrale deel van Europa flink wat invloed krijgt boven onze omgeving. We zitten weliswaar aan de westflank van dit druksysteem maar oceaandepressies worden gedwongen via het Verenigd Koninkrijk een wat meer noordelijke koers te nemen waardoor Nederland buiten schot blijft.”

Droog

Dinsdag kan hier en daar nog een enkel buitje vallen, maar vanaf woensdag volgen een reeks droge dagen waarbij de zon ook vaak van de partij zal zijn. Met een zuidwestelijke stroming kan de temperatuur nog iets oplopen en in de tweede helft van de week zien we vaak maxima rond 15 graden. In het zuiden kan het zelfs nog iets warmer worden, tot zo'n 18 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.