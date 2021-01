‘Deel van inwoners krijgt pijn: windmolens en zonneparken moeten érgens komen’

Vanuit haar kantoor op een steenworp afstand van het Malieveld in Den Haag zag Kristel Lammers vorig jaar hoe boze boeren op tractors de stad plat legden. Ook in haar werk komt ze boze burgers tegen. Inwoners die faliekant tegen de komst van een windmolen zijn of dat zonnepark naast het dorp absoluut niet zien zitten. Als directeur van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) ondersteunt Lammers de dertig energieregio’s bij het maken van hun eigen RES. Daarin wordt afgesproken hoeveel duurzame stroom een regio gaat opwekken en vooral: waar.